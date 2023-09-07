Сильные грозы, а потом похолодание и дожди: в Челябинской области снова портится погода

К концу недели станет холоднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Челябинской области предупреждают о сильных грозах с градом. Буря может разыграться уже в ночь на пятницу 8 сентября. Грозы продолжатся днем. Возможны они и в субботу 9 сентября.

В пятницу днем будет еще относительно тепло: +15, +20 градусов. Но с выходных начнется похолодание. В субботу и воскресенье прогнозируют от +9 до +16 градусов.

В конце недели прекратятся грозы, но не дожди. По предварительному прогнозу, лить будет и в понедельник 11 сентября, а столбик термометра в этот день не поднимется выше отметки в +12 градусов.

Напомним, утром 7 сентября в Челябинской области сгустился такой плотный туман, что видимость упала до 50 метров.

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