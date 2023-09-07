В магнитогорском парке «Притяжение» построят огромный термальный комплекс

3D-визуализация термального комплекса. Фото: ПАО «ММК»

В магнитогорском парке «Притяжение» построят термальный комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров. В настоящий момент началась стадия проектирования объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

— Председатель ПАО «ММК» Виктор Рашников утвердил концепцию городского термального комплекса, презентованную командой AltDevelopment и дал поручение перейти к проектированию объекта, — уточнили в пресс-службе.

Термальный комплекс будет с тремя видами бассейнов: внутренние, уличные и тематические. Их общая площадь составит 1000 квадратных метров. Дополнительно будет сделан и современный банный комплекс. Кроме того, проектом предусмотрена реновация в гостинице «Европа».

При строительстве объекта планируется возведение разных бань мира, а также размещение разнообразных зон релаксации и восстановления. Представители ММК добавляют, что идеи и решения, заложенные в проекте, будут уникальны для России.

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