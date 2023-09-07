Готовятся выпустить на маршруты: старые трамваи из Челябинска успешно прошли обкатку в Краснотурьинске

Фото: telegram-канал заместителя главы администрации Краснотурьинска Александра Катаева

В Краснотурьинске Свердловской области успешно прошли обкатку старые трамваи, которые были переданы Челябинском. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в скором времени транспорт выпустят на маршруты.

Речь идет о двух трамваях «КТМ-5», которые были разработаны в Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Их конструкция отлично подходит для Краснотурьинска, где долгое время масштабно не обновлялись контактная сеть и рельсовое хозяйство.

До передачи в Краснотурьинск трамваи покрасили и помыли. Также перебрали электромеханические узлы, а в вагонах был сделан косметический ремонт. На месте транспорту понадобилась только небольшая доработка токоприемников.

Год назад в Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай, а до этого – второй вагон. Оба были подарком Нижнего Тагила. Трамваи из Челябинска станут заменой сгоревшему транспорту.

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