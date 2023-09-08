В челябинском аэропорту у пассажира украли поясную сумку с 400 тысячами рублей

Пересчитывая найденные деньги, полицейские разложили настоящий пасьянс на столе и стуле. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

В Челябинском аэропорту пассажир лишился поясной сумки, в которой лежали 410 тыс. рублей наличными, банковские карты и документы.

37-летний житель Коркино летел из Челябинска в Санкт-Петербург. Сумки он хватился, только добравшись до Северной столицы. И сразу же попросил помощи у транспортной полиции.

Сперва основной версией была забывчивость пассажира. Сумку поискали в самолете. Проверили сообщения о найденных в аэропорту вещах. Но деньги и документы так и не обнаружились.

Тогда полицейские просмотрели записи камер наблюдения и выяснили, что оставленную без присмотра сумку прикарманил другой пассажир — мужчина, летевший в Москву.

В Москве 62-летний челябинец не задержался, через несколько дней вернулся домой. На выходе из самолета его уже ждали сотрудники полиции.

Сумка мгновенно нашлась. В отличие от настоящего владельца, челябинец не бросил ее без присмотра, а использовал по назначению: носил на поясе. Мужчина даже не избавился от банковских карт и водительского удостоверения коркинца. А вот часть денег потратил.

Теперь челябинца будут судить за кражу в крупном размере. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее в челябинском аэропорту женщина украла сумку с детскими книжками и прописями.

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