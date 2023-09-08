Металл вместо газировки: в Челябинской области грибники нашли 10 кг ртути в бутылках от напитков

Кто бросил ртуть в лесу, пока не известно. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В окрестностях села Долгодеревенское грибники отправились в лес, но вместо подосиновиков и маслят обнаружили бутылки с ртутью.

Характерный металлический блеск сразу навел мужчин на подозрение, что в бутылках вовсе не чай или газированная вода, как обещали этикетки. Грибники обратились в экстренные службы.

В лесу вскоре собрались спасатели, сотрудники пожарной охраны и полицейские. Специалисты подтвердили: в пяти плотно закрытых пластиковых бутылках около 10 килограммов ртути.

Емкости с жидким металлом упаковали и осторожно вывезли из лесного массива, чтобы позже сдать на утилизацию. Район находки осмотрели, но других опасных предметов не обнаружили.

Напомним, всего несколько дней назад грибники в окрестностях Кыштыма набрели на большую бочку, из которой вытекала серная кислота.

— Во время сбора грибов необходимо быть не только наблюдательным, но и осторожным, — прокомментировали в региональной поисково-спасательной службе. — При обнаружении подозрительных предметов сообщите на единый телефон вызова экстренных служб 112 место и внешний вид находки, не предпринимая самостоятельных попыток к ее изучению.

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