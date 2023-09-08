Крики были слышны на улице: в Миассе спасли женщину, которая во время родов оказалась в запертой квартире

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе спасатели помогли роженице, которая осталась в одиночестве в запертой квартире.

Воды у женщины отошли поздно вечером. В тот момент она была в своей квартире на первом этаже одна. Роженица растерялась и не понимала, что делать.

Через открытое окно ее стоны и крики услышали прохожие. Они вызвали врачей, но медики в квартиру попасть не могли. Дверь оказалась заперта изнутри, а хозяйка уже была не в том положении, чтобы ее отпереть.

Тогда на подмогу вызвали спасателей.

— При помощи приставной лестницы спасатели зашли в квартиру, открыли замки входной двери, на носилках эвакуировали женщину в карету и передали на попечение бригаде скорой помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее Челябинске сотрудники ГИБДД помогли женщине, которая начала рожать в пассажирском автобусе.

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