В Челябинской области из-за размытых дождями дорог коммунальная техника испытывает сложности с доступом к контейнерным площадкам

Из-за дождей и разбитых дорог компании, занятые в вывозе отходов, испытывают сложности с обслуживанием отдельных контейнерных площадок. По информации перевозчиков, только за прошедшую неделю зафиксировано более 900 случаев, когда по причине бездорожья был ограничен подъезд к местам накопления твердых коммунальных отходов.

Чаще всего такие ситуации фиксировались в самом крупном Челябинском кластере, который объединяет 14 муниципалитетов – 688 случаев за неделю. Из-за неудовлетворительного состояния дорог к числу проблемных можно отнести Увельский район (94 случая), Троицк (46).

В самом областном центре было зафиксировано около 180 проблемных адресов. В основном это места накопления ТКО в молодых микрорайонах, где идет активное строительство, и еще мало развита дорожная инфраструктура, и в частном секторе.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Магнитогорском кластере сложности возникали по 200 адресам. В одних случаях размытые дождями дороги не позволяют подъехать к отдельным контейнерным площадкам, а в некоторых – сложности возникают с проездом техники к целым населенным пунктам. Особенно неблагоприятная ситуация с вывозом ТКО фиксировалась в Агаповском районе – за неделю 77 подобных случаев.

В Карабашском кластере из-за плохого состояния подъездных путей мусоровозы также испытывают сложности с доступом к контейнерным площадкам – 91 случай за неделю. Почти треть проблемных площадок находится в Уйском районе.

Отметим, что бездорожье является частой причиной задержки экипажа мусоровоза в осенне-весенний период. Дожди и талые воды размывают грунтовые дороги и делают их непроходимыми для коммунальной техники. Отсутствие ливневок во дворах многоквартирных домов также усложняет обслуживание мест накопления ТКО.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Ярко иллюстрирует данную проблему контейнерная площадка, расположенная в одном из муниципалитетов, входящих в состав Челябинского кластера. После обильных дождей участок дороги буквально ушел под воду. В таких условиях экипаж мусоровоза просто не смог опустошить контейнеры. Дело в том, что порядок работы предполагает выкатывание контейнеров к механизму захвата мусоровоза. Однако перемещать заполненные доверху контейнеры, вес которых может достигать более 200 кг, в условиях фактического затопления территории, невозможно. Чтобы очистить площадку от скопившихся отходов потребовалась спецтехника с грейферным захватом. Но это лишь временное (разовое) решение. При неблагоприятных погодных условиях ситуация может вновь повториться.

Отметим, региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков. Случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются. Информация о необходимости привести подъездные пути в порядок доводится до управляющих компаний, местных администраций. По мере восстановления проезжего состояния дорог вывоз отходов возобновляется. В сложных ситуациях, при которых дороги не удается привести в нормативное состояние, ответственные за создание обустройство и обслуживание контейнерных площадок инстанции могут организовать перенос контейнеров в другую локацию, к которой может проехать мусоровоз.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Подобное решение, в частности, было принято по площадке возле дома 22 по улице Днепровской в Челябинске (частный сектор). Из-за осадков грунтовые дороги, ведущие к месту накопления ТКО, пришли в негодность. Перевозчик несколько раз сообщал в ЦКС о невозможности проезда из-за бездорожья. В свою очередь, региональный оператор уведомил о проблеме органы местного самоуправления. Оперативно привести дорогу в порядок не получилось, по этой причине было принято решение о переносе контейнеров в соседнюю локацию. В настоящее время баки установлены по адресу: улица Цимлянская, дом 19. Вывоз ТКО из контейнеров производится ежедневно.

В ближайшее время в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. Центр коммунального сервиса обращается к главам городов и районов, а также руководителям дорожных служб и управляющих компаний с просьбой принять все необходимые меры для приведения дорог, а также мест накопления отходов в нормативное проезжее состояние. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы чистым.