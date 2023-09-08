Челябинцы пожаловались на плесень после ремонта в доме, в СК возбудили дело о мошенничестве

Челябинцы недовольны результатами капремонта Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с плохо отремонтированным домом в Челябинске. В ведомстве возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как пояснили в пресс-службе СК, жильцы пожаловались на последствия капремонта в челябинской многоэтажке. Горожане рассказали, что из-за неправильной отделки фасада на стенах появилась плесень. После ремонта в доме протекают подоконники. Вдобавок челябинцы заметили, что стоимость работ подскочила уже после начала ремонта.

Ранее в Челябинске жильцов скандального ветхого общежития попросили освободить квартиры. В аварийном здании собираются чинить стену, на время ремонта людей нужно отселить. Не все таким планом довольны.

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