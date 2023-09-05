В Челябинске жильцов аварийного общежития попросили выехать из квартир

Во время предыдущего ремонта стену разобрали, не выселив жильцов. Фото: ОНФ по Челябинской области

Часть жильцов дома №102 по улице Мира в Челябинске попросили покинуть квартиры на время ремонта.

В аварийном здании собираются починить южную стену. Людей хотят отселить на время работ, чтобы ремонт не создавал угрозы для их безопасности.

Не всем жильцам понравилась идея переезда.

— Часть жителей дома возражает против ремонта южной стены, — сообщили в мэрии Челябинска. — Некоторые рассматривают возможность переселения в маневренный фонд, либо будут ждать переселения на новую жилплощадь.

Общежитие на улице Мира прославилось в 2022 году. Тогда в аварийном здании начали ремонт и полностью, с первого по пятый этаж разобрали северную торцевую стену из-за угрозы ее обрушения. При этом жильцов на время ремонта не переселили.

Ситуацией заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

Жильцы долгое время жаловались на состояние здания, но официально дом признали аварийным лишь в 2022 году. После прокурорской проверки срок расселения общежития сократили с 2036 года до 2030. Позднее городская администрация скорректировала планы. Теперь начать расселение аварийного здания надеются в 2024 году. Но до этого момента зданию еще нужно достоять.

В конце зимы 2023 года в северной части дома закончили ремонт. Вместо разобранной стены сложили новую, обновили душевые и туалеты. Однако сразу после окончания ремонта в мэрии пожаловались на «вандализм» со стороны жильцов. Последние не хотят пользоваться общим душем и делают нелегальные врезки, проводя воду к себе в комнаты. Из-за этого случаются затопления.

«Несанкционированные душевые» в мэрии также называли причиной, вызвавшей угрозу обрушения северной стены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.