Уральские конники посоревнуются за Кубок губернатора Челябинской области

No_title Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Межрегиональные конноспортивные соревнования на Кубок губернатора Челябинской области состоятся в Троицке 16 сентября. Скачки проводятся по распоряжению губернатора региона, организаторами выступают Троицкий центр по развитию коневодства и Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Соревнования состоятся на Троицком ипподроме. Будет дан старт 10 заездам, в которых примут участие лошади орловской рысистой породы, других рысистых пород, а также полукровные лошади. Также состоится традиционный заезд «аламан-байга».

Наградами для конников будут Кубок губернатора Челябинской области, Приз министерства сельского хозяйства Челябинской области, призы главы Троицкого муниципального района, главы города Троицка. Призовой фонд скачек утверждён в размере 540 тысяч рублей.

В соревнованиях примут участие владельцы лошадей из Челябинской области, а также из соседних регионов – Республики Башкортостан, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей.

Как сообщил директор Троицкого центра по развитию коневодства Сейран Гогорян, в заездах будут участвовать около 100 лошадей. Сейчас ипподром готовят к соревнованиям, в день скачек здесь развернётся сельскохозяйственная выставка, которую организует управление культуры администрации города Троицка. Руководители муниципальных районов Челябинской области будут представлять свои территории в формате выставочно-ярмарочной экспозиции, на которой будет выставлена продукция сельского хозяйства, будут выступать национальные фольклорные ансамбли и коллективы народного творчества.

Начало мероприятия – в 10 часов, завершение – в 17 часов.