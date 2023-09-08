В Челябинске иномарка врезалась в остановку

Фото: ГИБДД Челябинска

На Копейском шоссе в Челябинске днем 8 сентября столкнулись две иномарки. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в остановочный комплекс.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, на перекрестке у ТК «Светофор» не смогли разминуться Toyota Vitz под управлением 57-летней женщины и Renault Symbol, за рулем которого сидела 20-летняя женщина. Toyota врезалась в остановку.

— В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Челябинске водитель уходил от погони, врезался в машину ДПС и погиб.

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