Врезался в машину ДПС и перевернулся: ночные гонки по Челябинским дорогам закончились смертью водителя

LADA перевернулась, водитель погиб на месте. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске ночью 8 сентября случилось смертельное ДТП. Аварией закончилась гонка по городским улицам.

35-летнего мужчину на LADA Priora хотели остановить сотрудники ГИБДД. Водитель промчался мимо полицейских, те попытались его нагнать.

Как рассказали в областном ГУ МВД, нарушитель превышал скорость, агрессивно лавировал на дороге, в какой-то момент резко свернул поперек шестиполосной улицы и поехал по встречной полосе.

По пути гонщику попадались другие машины, и лишь по счастливой случайности LADA с ними разминулась.

В конце концов на пересечении улиц Кузнецова и Блюхера полицейские преградили путь нарушителю своей машиной. Но мужчина, кажется, забыл о существовании тормозов.

— Экипажами ДПС предпринимались все необходимые меры для недопущения более тяжких последствий произошедшего, — заявили в областном полицейском главке. — В результате LADA Priora столкнулась со служебным автомобилем ДПС и совершила опрокидывание.

Перевернувшаяся машина превратилась в груду смятого металла. Водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. По словам очевидцев, спасателям пришлось распилить искореженную LADA, чтобы достать его тело.

На место аварии лично приезжал начальник регионального управления ГИБДД Иван Путков. В полиции после ДТП проводят служебную проверку.

Напомним, в июне в Озерске пьяный водитель устроил тройное ДТП с переворотом, уходя от погони. А в августе челябинец на Audi пытался скрыться от полицейских и сбил мотоциклиста.

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