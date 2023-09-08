В Магнитогорске будет полностью обновлен общественный транспорт

Первый новый автобус уже вышел по самому востребованному маршруту. Фото: администрация Магнитогорска.

В автопарке Магнитогорска появится 13 новых автобусов. В Челябинской области продолжается работа по системному обновлению общественного транспорта. Губернатор Алексей Текслер отметил, что идет перевод транспортной сети на регулируемые маршруты. Благодаря этому автобусы, выходящие из строя, будут своевременно обновляться, а система общественного транспорта будет цивилизованной и современной во всем регионе.

— В Магнитогорске в этом году мы организовали первый автобусный маршрут «Вокзал - Зеленый лог», — рассказал Алексей Текслер. — На прямой линии жители обращались с этим вопросом, и мы приняли решение купить автобусы для этого маршрута. — И на следующий год по Магнитогорску большие планы. Дал поручение и минтрансу, и администрации города провести работу по переводу общественного транспорта на регулируемые маршруты, которые гарантируют соблюдение графика и качества оказания услуг. Мы со следующего года нарастим эту работу, будут дополнительные поставки автобусов, будем уходить от маршруток.

Отметим, также в этом году еще 21 муниципалитет региона получит 121 автобус.