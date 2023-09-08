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Банк Уралсиб отменил плату за обслуживание кредитной карты «120 дней на максимум» для впервые оформляющих продукт клиентов*. Ранее комиссия не взималась при оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Кредитную карту можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 млн рублей. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков. Льготный период продолжительностью 120 дней распространяется только на безналичные операции.

В июле 2023 года карта «120 дней на максимум» вошла в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом в июле 2023 года, по версии портала Выберу.ру. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Бесплатное обслуживание для новых клиентов по основным картам, выпущенным после 06.09.23, отсутствует комиссия за подключение к пакету услуг «120 дней на максимум» до истечения срока действия карты.При выпуске второй карты «120 дней на максимум» по предложению от банка ее обслуживание бесплатно при ежемесячных покупках по карте от 10 000 , иначе 149 в месяц.

120 дней – пример длительности льготного периода (ЛП) по карте при открытии карты и совершения покупки, подходящей под ЛП, 01.03 и пр. Кредитная карта «120 дней на максимум» (далее – Карта). Срок действия карты - 7 лет. Ставка по кредиту - от 19,9 до 69,9 % годовых в рублях (по задолженности от операций по безналичной оплате товаров по карте, размер в пределах диапазона зависит от тарифного плана по Карте), 69,9 % годовых в рублях (по задолженности от операций по снятию наличных, переводам с карты и квази-кэш операциям). Льготный период (ЛП, проценты по кредиту не начисляются) - до 4х мес. ЛП не распространяется на задолженность от операций по снятию наличных, переводам и квази-кэш операциям. ЛП = 3 расчетных периода (Первый РП - до конца месяца, когда открыта Карта и совершена покупка, подходящая под ЛП; следующие 2 РП = 2 месяца) + 1 платежный период (1 ПП - 1 месяц с даты окончания третьего РП)). Ежемесячно нужно погасить 3% от суммы задолженности по Карте (но не менее 300 рублей) + сумму процентов, начисленных на сумму задолженности в РП. Для соблюдения ЛА в ПП необходимо погасить всю задолженность по Карте. Комиссия за подключение к Набору услуг «120 дней на максимум» - 0 рублей при покупках на сумму более 10 000 рублей в течение месяца, 149 руб./в месяц в иных случаях (по истечению двух календарных месяцев, в случае любых совершенных клиентом финансовых операций по договору с даты выдачи карты, без учета операций, инициированных банком, а также нефинансовых транзакций). Иные комиссии: Запрос об остатке денежных средств через БТ других банков, Услуга «Сервис уведомлений», Обслуживание неактивного счета, Выдача наличных без использования карты. Тарифы действительны на 08.09.2023 г.

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