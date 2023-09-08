Ватерполистки «Динамо-Уралочка» взяли под опеку рысь с тремя лапами и сделали ее талисманом клуба

Марысю спасли от расстрела в 2017 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ватерполистки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» взяли шефство над рысью с тремя лапами. Речь идет о самке по кличке Марыся, которая проживает в приюте челябинского зоозащитника Карена Даллакяна «Спаси меня». Как сообщает издание Hornews.com, спортсменки решили, что рысь станет талисманом клуба.

— Мы посмотрели всех животных в приюте и нас поразила забота, с которой здесь относятся к зверям. Здорово, когда люди приходят на помощь. А раз символ нашей команды Рысь, то мы берем над ней шефство. Сегодня познакомились, друг другу понравились. В следующий раз приедем всей командой с подарками для Марыси, — рассказала изданию капитан команды «Динамо-Уралочка» Екатерина Зеленцова.

Напомним, челябинский зоозащитник Карен Даллякян спас Марысю от расстрела в 2017 году. Хищница попалась в капкан на подворье в деревне Погорелка Еткульского района. Рысь пролечили антибиотиками и прооперировали — беднягу спасли, но были вынуждены ампутировать лапу.

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