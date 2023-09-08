Алексей Текслер вручил ключи от квартир молодым врачам Копейска

Фото: пресс-служба губернатора.

Копейские врачи получили ключи от новых квартир в центре города. В этом году для работников городской больницы №1 Копейска приобретено 4 квартиры в новом 16-этажном доме. Ключи от трех квартир уже передали молодым врачам: хирургу и двум терапевтам. В октябре новое жилье получит анестезиолог-реаниматолог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что за последние годы южноуральским специалистам предоставили более 200 квартир.

— Параллельно с реализацией масштабной программы по инфраструктуре, оборудованию, решаем и кадровую задачу, — подчеркнул глава региона. — Вручили ключи от квартир молодым специалистам, которые в поликлиники и больницы Копейска пришли работать со студенческой скамьи. В целом в рамках региона за последние годы мы больше 200 квартир предоставили, плюс главы оказывают помощь. В этом году у нас порядка 70 квартир, сегодня вручили ключи от трех квартир. Это важная работа по закреплению кадров.