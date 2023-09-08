Начали неудачно, но потом вырвались вперед: «Трактор» одержал победу в последнем матче выездной серии

Последний раз челябинцы обыгрывали команду из Подмосковья в 2021 году. Фото ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» победой завершил первую выездную серию нового сезона КХЛ. Матч в подмосковной Балашихе с местным «Витязем» закончился триумфом «черно-белых».

«Трактор» начал встречу неважно: на старте на скамейку штрафников за подножку угодил защитник Илья Карпухин. Хозяева воспользовались этим шансом и уже на третьей минуте открыли счет. Ответ от «Трактора» последовал моментально. Новичок челябинцев Виктор Антипин после передачи Виталия Кравцова мощно забросил шайбу в сетку ворот противника. Такое развитие событий не обрадовало «богатырей» и те принялись прессинговать ворота Зака Фукале. Несмотря на смелые выпады хоккеистов «Трактора», игра снова и снова возвращалась в их зону. За пять минут до перерыва челябинцы не смогли реализовать большинство, оставив цифры на табло без изменений — 1:1.

Второй период начался со взаимных активностей обеих команд. В череде опасных моментов достойно сыграли голкиперы. Несмотря на уверенные действия вратаря «Витязя», удача улыбнулась нападающим гостей. На 30-й минуте с передач Ильи Карпухина и Никиты Сошникова вывел «черно-белых» вперед Антон Бурдасов. После этого гола челябинцы начали демонстрировать надежную защиту своей зоны. Подопечные Анвара Гатиятулина смогли выдержать натиск соперника и сохранить преимущество — 2:1.

— Непросто проводить четвертый матч на выезде подряд: выматывают перелеты. Сейчас мы пытаемся навязать свой хоккей. Надо выигрывать, чтобы заслужить долгожданный выходной, — признался во флеш-интервью нападающий Антон Бурдасов.

В заключительной 20-минутке характер игры не изменился: челябинцы продолжили доказывать свое превосходство, то и дело тревожа голкипера соперника. Ближе к середине периода активизировался и «Витязь». Набросы на ворота Зака Фукале героически блокировали игроки линии защиты «черно-белых». Неожиданный гол Артема Блажиевского на 48-й минуте встречи установил комфортный задел для «Трактора». Затем хозяевам все же удалось уменьшить разницу в счете, но изменить исход противостояния они так и не смогли. Встреча завершилась 3:2 в пользу «черно-белых».

— Удалось продемонстрировать самоотдачу, все вспоминали опыт прошлых не совсем удачных встреч. В этот раз ребята сыграли по заданию: здорово, что победили. Возвращаемся домой, на следующий день у команды будет выходной, — отметил во флеш-интервью после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Следующий матч челябинцы проведут на домашней площадке. 12 сентября «Трактор» примет дебютанта КХЛ, тольяттинскую «Ладу». Первая встреча с этим соперником на старте сезона осталась за «черно-белыми».

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