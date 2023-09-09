В Челябинске 10 сентября изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Изменятся почти два десятка маршрутов
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске 10 сентября с 6:00 до 15:00 перекроют проспект Ленина, чтобы провести марафон. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта.
На старт марафона на разных дистанциях выйдут около 5 тыс. участников из разных российских регионов.
Пока атлеты будут бороться за призовой фонд в 439 тыс. рублей, водители не смогут проехать по участку проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. На время марафона по альтернативным маршрутам отправят автобусы №2, №4, №14, №15, №33, №51, №64, №81, №90с, №123, №483 и КМ, а также троллейбусы №10, №12, №14, №16, №17 и №19.
Вот как будут выглядеть временные схемы движения общественного транспорта:
Автобусы
2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина.
4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.
14. Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.
15. ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Площадь Революции.
33. Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.
51. Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Сосновка.
64. Автобусный парк — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.
81 Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.
90с. Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл».
КМ. Калинина — Кирова — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Блюхера — Областная больница.
123. Копейск (Автовокзал) — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.
483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Троллейбусы
10. Солнечный берег — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.
12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей.
14. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — ДК Строителей.
16. АМЗ — Воровского — Тимирязева — Вокзал — Свободы — проспект Ленина — ЖБИ.
(обратно) ЖБИ — проспект Ленина — Тимирязева — Воровского — АМЗ.
17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
19. Первоозёрный — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.