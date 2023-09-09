В Челябинске 10 сентября изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Изменятся почти два десятка маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 10 сентября с 6:00 до 15:00 перекроют проспект Ленина, чтобы провести марафон. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта.

На старт марафона на разных дистанциях выйдут около 5 тыс. участников из разных российских регионов.

Пока атлеты будут бороться за призовой фонд в 439 тыс. рублей, водители не смогут проехать по участку проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. На время марафона по альтернативным маршрутам отправят автобусы №2, №4, №14, №15, №33, №51, №64, №81, №90с, №123, №483 и КМ, а также троллейбусы №10, №12, №14, №16, №17 и №19.

Вот как будут выглядеть временные схемы движения общественного транспорта:

Автобусы

2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина.

4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.

14. Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.

15. ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Площадь Революции.

33. Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.

51. Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Сосновка.

64. Автобусный парк — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.

81 Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.

90с. Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл».

КМ. Калинина — Кирова — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Блюхера — Областная больница.

123. Копейск (Автовокзал) — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.

483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Троллейбусы

10. Солнечный берег — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.

12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей.

14. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — ДК Строителей.

16. АМЗ — Воровского — Тимирязева — Вокзал — Свободы — проспект Ленина — ЖБИ.

(обратно) ЖБИ — проспект Ленина — Тимирязева — Воровского — АМЗ.

17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

19. Первоозёрный — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.

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