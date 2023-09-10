В Копейске затопило центральную площадь

Коммунальные сети Копейска не справились с дождем. Фото: соцсети.

Улицы Копейска затопило после дождя. Центр города превратился в озеро, непросто приходится водителям. Затопило Площадь Трудовой Славы, где находится детский городок.

Детский городок больше напоминает аквапарк. Фото: соцсети.

Глава Копейска Андрей Фалейчик сообщил, что коммунальные службы города пытаются справиться с потопом.

— Техника работала на площади всю ночь, — сообщил Фалейчик. — И будет работать в течение дня.

Фото: соцсети.

Также глава Копейка рассказал, что за ночь коммунальщики откачали около 1500 кубометров воды.

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