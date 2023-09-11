«Устраняем замечания в кратчайшие сроки»: в Челябинске готовятся к отопительному сезону

Когда отопление включат в жилых домах Челябинска, пока неизвестно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов доложил на аппаратном совещании, что Уральское управление Ростехнадзора начало проверку готовности города, все 30 теплоснабжающих и теплосетевых организаций подали документы в городскую комиссию. 23 организации получили замечания, которые в настоящий момент устраняют.

— На прошедшей неделе у нас появилась возможность подключать к отоплению социальные объекты. 72 объекта уже подключено по заявкам. В основном это детские сады и социальные учреждения, — заявил Александр Астахов.

Из 794 объектов-потребителей акты готовности к отопительному сезону получили 594, остальные получили замечания или находятся на проверке.

Глава города Наталья Котова поручила продолжить подключать соцучреждения к отоплению, а также работать над получением паспорта готовности. Все замечания от Ростехнадзора мэр сказала устранять в кратчайшие сроки. Также Наталья Котова напомнила, что в некоторых домах по-прежнему отсутствует горячая вода после опрессовок

— Побыстрее заканчиваем эти аварии и подключаем дома, — поручила она Александру Астахову.

Дату, когда отопление включат в жилых домах, городские власти не назвали. В прошлом году отопительный сезон в Челябинске стартовал 26 сентября.

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