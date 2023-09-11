«Любим движуху»: супруги с двумя дочками из Челябинской области победили в конкурсе «Семья года»

Римма, Антон, Ева и Есения Козловы. Фото предоставлено минсоцотношений Челябинской области

Представители Челябинской области победили во всероссийском конкурсе «Семья года - 2023». Римму и Антона Козлова из Миасского признали лучшей сельской семьей.

Конкурс совместно проводят Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и российское министерство труда. В каждой из пяти номинаций выбирают не одну, а больше десятка семей-победителей. «Сельская» номинация самая многочисленная: вместе с Козловыми в список лидеров попали еще 18 семей из разных регионов.

Римма — переводчик, а Антон —предприниматель, в его фермерском хозяйстве производят квашеную капусту и всевозможные соленья.

Козловы воспитывают двух дочек. Младшая сестра Есения в 2023 году пошла в первый класс. Она любит рисовать и посещает хореографическую студию. Старшая Ева тоже учится танцевать, а еще активно занимается спортивным туризмом, по нему у девочки уже есть третий взрослый разряд и серебряный значок ГТО.

Ева и Есения с малых лет демонстрируют таланты на спортивных и танцевальных соревнованиях.

— Мы часто участвуем в различных конкурсах, потому что любим движуху, — призналась Римма Козлова.

С супругом Римма познакомилась на вечерних курсах английского языка в ЮУрГУ 11 лет назад.

— Мы оба решили подтянуть язык и стали однокурсниками, — рассказала она. — Он тогда на пару недель позже присоединился к занятиям, поэтому, придя на урок, решил, что я новенькая, и подсел ко мне. Это была любовь с первого взгляда!

Напомним, многодетной семье Беловых из Челябинска подарили вторую за полгода машину – минивэн Mitsubishi.

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