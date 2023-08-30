На этот раз минивэн: общавшейся с Путиным многодетной семье в Челябинске снова подарили автомобиль

Екатерина и Мстислав осматривают подарок. Фото: региональное отделение «Единой России»

В Челябинске подарили семиместный минивэн Mitsubishi Xpander многодетной семье Беловых. Родители растят восьмерых детей, старшему сыну 15 лет, а младшей дочке всего месяц. Ключи от новой машины супругам Екатерине и Мстиславу вручила первый вице-губернатор, координатор проекта «Женское движение Единой России» Ирина Гехт.

Мстислав Белов раньше работал в полиции, а теперь на пенсии. Екатерина — певчая в церковном хоре. Весной этого года муж и жена получили ордена «Родительская слава». После этого семья поучаствовала в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

На встрече с представителями регионального правительства и «Единой России» Екатерина Белова рассказала, что у семьи старенькая «десятка», хотелось бы приобрести новую машину. Уже в июне Беловым торжественно вручили новую LADA Granta. А теперь семейный мини-автопарк пополнился вместительной иномаркой.

— Машина шикарная, комфортабельная, дети влезут, — оценил подарок Мстислав Белов.

Для отца с детьми летом организовали поездку в столицу.

— Мы обсудили поездку семьи в Москву, после которой у них остались неизгладимые впечатления, дети остались довольны, — рассказала Ирина Гехт. — Мы также помогли семье подготовить детей к новому учебному году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сохранилась даже русская печь: многодетная семья из Челябинска купила старинный дом, чтобы открыть там музей

В Челябинске суд постановил выселить из квартиры многодетную семью из 10 человек

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru