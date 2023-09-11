Подорожание продолжится в конце недели: в Челябинске 11 сентября подняли цену проезда в маршрутках

На этой неделе подорожает проезд по четырем маршрутам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 11 сентября выросла стоимость проезда в маршрутном такси №22 «Александра Шмакова-Училище». Теперь за поездку нужно отдавать не 28 рублей, а 33 рубля.

С 12 сентября дороже станет ездить в автобусах №218 «Старокамышинск-Челябинск». Там тоже цена билета вырастет с 28 до 33 рублей.

По 33 рубля за проезд придется отдавать пассажирам автобусов №12 «Профессора Благих – ЧТЗ» и №32 «Солнечный берег – Мамина». На этих двух маршрутах цены поднимут с 15 сентября.

Напомним, проезд в челябинских маршрутных такси начал дорожать с середины августа. В региональном министерстве дородного хозяйства пояснили что перевозчики вправе сами устанавливать тарифы.

— Основные причины изменения тарифа – рост затрат на страхование, техническое обслуживание, повышение цен на ГСМ, увеличение процентных ставок по кредитам, индексация заработных плат, — рассказали в министерстве.

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