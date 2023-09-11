В Челябинской области предложили сделать символом российской науки Мудрого Суслика

Обычны суслик и суслик-ученый. Фото: Оксана ЗУЙКО, талисман.наука.рф

Жителям Челябинской области предложили поучаствовать в выборе талисмана Десятилетия науки и технологий в России. В голосовании на сайте проекта могут поучаствовать все желающие. В списке 40 вариантов. Челябинскую область представляет Мудрый Суслик.

— Роль в природе суслика как вида заключается в следующем: выбрасывая на поверхность грунт нижних слоев, эти грызуны способствуют почвообразованию, — говорится в описании потенциального талисмана. — Символ науки «суслик» показывает, что наука помогает человеку улучшить жизнь.

Челябинскому Суслику придется побороться с 39 другими претендентами. Большинство талисманов, как и Суслик, облачены в белые лабораторные халаты и носят очки. Больше всего в конкурсном списке ученых котов. Но все же вариант Челябинской области — не единственный оригинальный. Символами науки предлагают также сделать жар-птицу Искорку, робота Наумку, енотовидную собаку Вениамина, вороненка Рутэния, пришельца из космоса Нембуса, Атомную сову и медоеда Ломо, названного так в честь Михаила Ломоносова.

Проголосовать за понравившийся вариант можно до 15 сентября.

Пять идей, набравших больше всего голосов, представят на суд Координационного комитета Десятилетия науки и технологий. А победителя отбора назовут на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

Напомним, в Челябинской области обычные (не мудрые) суслики минувшим летом начали вести себя нетипично из-за сильной жары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.