Власти Челябинска рассказали о причинах подтоплений на Меридиане

В сильные дожди автодорога «Меридиан» превращается в бассейн.

Строительство новых ливневых канализаций в Челябинске сейчас идет на трех объектах. Один из самых проблемных — автодорога «Меридиан» в районе выезда на Троицкий тракт (ул. Игуменка, 161, 163 и 165). Работы ведутся в экстренном режиме — всего предстоит построить 850 метров ливневой канализации, из которых уже построены 250.

— На этой неделе будем ускорять производство работ, дополнительно технические решения по данному объекту будем предпринимать, — доложил на аппаратном совещании вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов.

Участок «Меридиана» в сильные дожди регулярно заливает, что становится причиной затруднений в движении транспорта. Глава города Наталья Котова потребовала подробного доклада от куратора дорожной сферы города о причинах этих затоплений.

Как рассказал Андрей Ксензов, здания промышленного назначения по улице Игуменка были построены с нарушениями — без выполнения технических условий по водоотведению, а одно из них

— На этой территории ливневки не было: вода уходила на обочину трассы, отстаивалась и высыхала. Когда были построены здания, водоотведение нарушилось. Совместно со службой МБУ «ЭВИС» выполняем работы, — сказал Андрей Ксензов. — Здания были построены 3-5 лет назад, одно из них — №165 — даже до сих пор не введено в эксплуатацию.

По словам вице-мэра, задача завершить строительство коллектора стоит до середины октября. Другие участки строительства ливневой канализации — улица Валдайская в районе промзоны завода «Профнастил» и улица Трубникова.

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