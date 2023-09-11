«Пройти мимо не можем»: сотрудники Полигона ТБО регулярно ликвидируют стихийные свалки в примыкающей лесополосе

Фото: Полигон ТБО

Территорию Полигона ТБО в Полетаево окружает живописный лесной массив, за чистотой которого руководство предприятия усердно следит: ежемесячно производится уборка на подъездной дороге и обочинах, а границы полигона оборудованы специальными сетчатыми ловушками, которые при сильном ветре удерживают мелкий мусор. Проводится строгий экологический мониторинг вод, воздуха и почвы.

Также сотрудники регулярно совершают обходы прилегающей лесополосы с богатым разнообразием флоры и фауны. Увы, но кроме грибов, ягод и лесных обитателей, полигоновцы часто обнаруживают и залежи «бесхозных» отходов далеко не природного происхождения. Только за прошедшее лето силами Полигона ТБО было проведено пять лесных субботников. Чтобы вывезти собранные горы мусора, понадобилось три «Камаза».

Однако, у каждой стихийной лесной свалки всегда есть хозяева – зачастую это недобросовестные юридические лица. Загрязняют природу и жители окрестных населенных пунктов, например, сваливая в лесах строительные отходы или мусор, оставшийся после ремонта.

Фото: Полигон ТБО

Природный вандализм в основном совершается из соображений экономии – в соответствии с законодательством транспортировка отходов на полигон является обязанностью предприятия. Кроме прочего, прием коммерческих отходов на полигонах осуществляется по специальному тарифу и отдельному договору. Что касается физических лиц, то строительный мусор или то, что осталось после капитального ремонта, не является ТКО (прим. – твердыми коммунальными отходами), их вывоз не входит в тариф по оплате услуг регионального оператора по обращению с отходами. Таким образом, перевозку и оплату услуг полигона – прием, обработку, захоронение – граждане должны организовать самостоятельно.

Фото: Полигон ТБО

По наблюдениям исполнительного директора Полигона ТБО Андрея Слюсаревского, морфологию стихийных лесных свалок на 90% составляет именно «коммерческий» мусор.

– Этот мусор даже не доезжает до полигона, люди просто скидывают его, чтобы не оплачивать услуги по обращению с отходами. Некоторые считают, что выбросить отходы около полигона равнозначно тому, что его «вывезли в предназначенное место» и ничего преступного не совершили. Сложно объяснить, на чем основано такое мнение. Убирать стихийные свалки мы не обязаны, но и пройти мимо не можем. Поэтому если находим загрязнения за территорией предприятия – собираем волонтерскую бригаду и наводим порядок. Наши сотрудники ежедневно работают ради того, чтобы мусора в принципе было как можно меньше: сортируют, собирают фракции, пригодные к повторной переработке, отправляют производителям. В этом наша миссия, поэтому видеть как загрязняется лес просто обидно, – рассказал Андрей Слюсаревский.

Впрочем, решить проблему одними субботниками трудно. Чтобы защитить лес от мусора, сотрудники Полигона ТБО решили напомнить вандалам, что самовольный сброс отходов в неположенных местах является серьезным правонарушением за которое положены не только большие штрафы, но и конфискация транспортного средства. Об этом теперь напоминают информационные щиты, установленные Полигоном ТБО в примыкающей к предприятию лесополосе. Если предупреждения не помогут, то полигоновцы пойдут на более эффективные меры, но уже в правовом поле.

– Несмотря на очевидный антропогенный фактор загрязнения окружающей среды, привлечь к ответственности тех, кто выбрасывает тонны отходов среди берез, проблематично. Для этого правонарушителя нужно в прямом смысле «поймать за руку»: зафиксировать госномер транспорта, личность водителя или собственника автомобиля, после чего передать информацию в надзорные органы. Сделать это непросто, но, если понадобится, мы готовы собрать и такой отряд волонтеров, – добавили в службе безопасности Полигона ТБО.

К сожалению, нелегальный сброс отходов на природных территориях является общей проблемой для всех муниципалитетов региона. Для обнаружения и ликвидации стихийных свалок в Челябинской области осуществляются регулярные выездные мероприятия в рамках регионального проекта «Генеральная уборка 74». Реализацию проекта лично курирует губернатор области Алексей Текслер, который и является автором природоохранной инициативы. Благодаря проекту с начала текущего года удалось ликвидировать 74 несанкционированных свалок.

– Благодарим Алексея Леонидовича, а также всех экоактивистов и волонтеров за вклад в сохранение окружающей среды! Коллектив Полигона ТБО продолжит, в свою очередь, работать ради чистого будущего. Также надеемся на сознательность всех южноуральцев, ведь природа – наш общий дом и заботиться о ней – обязанность каждого. Это просто: чтобы сделать мир чище, его просто не нужно загрязнять, – обратились к жителям Челябинской области сотрудники Полигона ТБО.