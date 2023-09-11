В Челябинске пройдёт XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа

С 27 по 29 сентября 2023 года в конгресс-холле «Таганай» (г. Челябинск, ул. Труда, 181) пройдет XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Это важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий УрФО.

Аккредитация СМИ для работы на выставке – на сайте.

В конгресс-холле «Таганай» коллективные стенды представят крупнейшие агрохолдинги и сельхозпредприятия Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Будут представлены новинки сельхозтехники и оборудования предприятий АПК Челябинской области.

Деловая программа выставки предусматривает официальные мероприятия с участием первых лиц регионов Уральского федерального округа, тематические сессии, переговоры с ритейлерами, научно-образовательные мероприятия и смотры-конкурсы. Участники одной из крупнейших в стране агровыставок обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли Урала, наращивания агроэкспорта, повышения эффективности агропредприятий, изменения климата, развития сельского туризма, научатся работе с ФГИС «Зерно», поделятся успешными кейсами и практиками по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета в АПК. В работе выставки примут участие представители органов власти регионов УрФО, руководители предприятий АПК, специалисты сельскохозяйственного сектора, главы крестьянских фермерских хозяйств.

Также в рамках выставки будет работать ярмарка аграрной продукции Уральского федерального округа, на которой можно будет приобрести эксклюзивные продукты от производителей Южного Урала и соседних регионов.

Организаторы выставки – Правительство Челябинской области и региональное Министерство сельского хозяйства. Выставка проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Время работы выставки:

- 27 сентября 10:00 –18:00;

- 28 сентября 10:00 –18:00;

- 29 сентября 10:00 –16:00.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте agroural74.ru.