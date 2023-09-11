Звонари со всей страны соберутся в Верхнем Уфалее на фестиваль

Фестиваль «Уфалейский благовест» – уникальная творческая площадка Южного Урала. Он был создан по инициативе муниципальных властей и коллектива Верхнеуфалейского историко-краеведческого музея, получил поддержку Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Всего за несколько лет мероприятие вышло за рамки городской культурной жизни на региональный уровень, а в этом году фестиваль получил статус Всероссийского. Куратором и художественным руководителем «Благовеста» является заслуженный артист России Вячеслав Усольцев.

Год от года уверенно растёт число участников Фестиваля. В 2014 году на площадках «Уфалейского благовеста» выступили 5 звонарей и 34 мастера, в 2022 году – 27 звонарей и 68 мастеров-ремесленников. Прием заявок на фестиваль в этом году еще продолжается, однако, уже сейчас свое участие подтвердили 31 звонарь и 50 мастеров.

Каждый год команда организаторов фестиваля приглашает известных звонарей России для того, чтобы уральские звонари могли познакомиться с техниками колокольных звонов других регионов, узнали секреты мастерства, обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы.

В этом году в Верхний Уфалей приедет звонарь Храма Преображения Господня в Лесном (Санкт-Петербург) Екатерина Ермилова. В концертной программе Екатерина представит звоны «Преображенский», «Девичий» и «Красный», также проведёт мастер-классы на одной из передвижных звонниц в рамках фестиваля.

Также в фестивале примет участие Алексей Талашкин, руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской Митрополии, преподаватель Новосибирской школы звонарей, руководитель Музея колокольного звона (Новосибирск).

Для гостей и участников фестиваля выступит курганский ансамбль «ЦВЕТЕНЬ» - российский профессиональный фольклорный коллектив, исполняющий русский фольклор в этно-поп стиле. А также исторический театр «ЧУДЫ» из Перми с кукольным представлением «Театр Петрушки». Будет работать Мастеровая губерния с ярмарочными рядами, фольклорные площадки, пройдут разнообразные ремесленные мастер-классы, виртуальные экскурсии по экспозициям мультимедийного парка «Россия - Моя история».

Фестиваль начнет свою работу 23 сентября в 9.00. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы пройдет Божественная литургия и молебен на начало доброго дела. Затем участники и гости фестиваля пройдут крестным ходом до Центральной площади, на которой в 11.15 и состоится открытие фестиваля «Уфалейский благовест». В торжественной церемонии примет участие и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Фестиваль проходит при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Организаторы и партнёры Фестиваля: Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», администрация Верхнеуфалейского городского округа, Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа, Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Верхний Уфалей), Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа, МБУК ВГО «Историко-краеведческий музей».