Решетки и металлоискатели: в Камерном театре покажут спектакль о «тюрьме народов»

Фото: пресс-служба Камерного театра

Чтобы попасть на премьеру спектакля «Убивая Гонзаго» в Камерном театре Челябинска, зрителям придется пройти через зону тюремный коридор и проверку металлоискателем. По задумке режиссера Олега Хапова, досмотр позволит погрузиться в атмосферу «тюрьмы народов» – так Шекспир называл Данию времен «Гамлета». Сюжет новой постановки развивается в декорациях знаменитой трагедии, но меняет набор главных действующих лиц.

– Действие разворачивается параллельно в двух плоскостях. Борьба за власть, интриги, убийства происходят в королевском замке, простых людей вся эта политика вроде не касается, они живут своей жизнью до тех пор, пока не войдут в ворота замка. И мы хотим показать важность момента, хотим, чтобы зрители тоже почувствовали эти перемены. Ведь это может коснуться каждого, если пересечь черту, – рассказал режиссер Олег Хапов.

Тщательный досмотр – не единственный иммерсивный элемент спектакля. Более 20 камер будут транслировать на большой экран все происходящее на сцене и в зале. Под тотальным контролем окажутся и зрители. Премьера спектакля состоится в Камерном театре 14 сентября.

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