В Челябинске двух молодых людей задержали за кражу российского флага с фонарного столба

Молодые люди хотели погулять с флагом по Челябинску Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске разыскали и задержали двух молодых людей, снявших российский флаг с электроопоры на Комсомольском проспекте.

Челябинцы позаимствовали бело-сине-красное полотнище 10 сентября, кода еще продолжались торжества в честь Дня города. Прохожим поведение молодых людей настолько не понравилось, что они сообщили в полицию.

Застать хулиганов рядом со столбом не получилось, но сотрудники МВД расспросили свидетелей и распространили ориентировку с приметами. В результате росгвардейцы вскоре поймали 19-летнего похитителя, через некоторое время нашли и его 17-летнего друга.

— Взяли флаг, чтоб погулять с флагом по городу, — признался один из задержанных. — В содеянном раскаиваюсь, больше так не буду.

— Решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сообщили в региональном ГУ МВД.

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