В центре Челябинска на неделю закроют перекресток Свердловского и Труда

Движение в сторону торгового центра перекроют до 19 сентября

В центре Челябинска на неделю перекроют один из самых оживленных перекрестков. На пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим, движение здесь закроют. Речь идет о дороге в сторону торгового центра.

Ремонт продлится с 11 сентября 22:00 до 19 сентября 23:00. Объехать ремонтируемый участок можно по улице Труда, Красная и Каслинская. О том, как изменится движение общественного транспорта, администрация города сообщит позже.

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