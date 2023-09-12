В Челябинске 12 сентября будет ходить автобус до мемориала «Золотая гора»

Часовня и закладной камень на "Золотой горе". Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 12 сентября запустят автобус к мемориалу жертв политических репрессий «Золотая гора».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», автобусы будут курсировать всего несколько часов. С 11:00 до 13:00 они станут забирать пассажиров от бывшего поста ГИБДД на Шершневском водохранилище и отвозить к мемориалу. А с 14:30 до 16:00 поедут в обратном направлении.

Днем на «Золотой горе» пройдет митинг в память о жертвах репрессий. Там будут присутствовать общественники, представители религиозных организаций и мэрии.

— Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона», — сообщили в администрации Челябинска.

«Золотая гора» — мемориальный комплекс на месте массового захоронения репрессированных. В 1930-х тела расстрелянных сбрасывали в шахты. Только в 1989 году общественникам удалось добиться проведения раскопок. Всего за несколько месяцев после этого были обнаружены останки сотен людей. 9 сентября 1989 года найденные останки перезахоронили. До сих пор вскрыты не все шахты.

В 2021 году в поселке Шершни, на окраине которого находится мемориал, жители копали траншею для канализации и обнаружили множество человеческих костей.

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