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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:51

В Челябинске запустят автобус между поселком Першино и ЦХП

В Челябинске начнет курсировать автобус между Першино и ЦХП
Елена КОЛЧИНА
В Челябинске появится новый автобусный маршрут

В Челябинске появится новый автобусный маршрут

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 14 сентября запустят новый автобусный маршрут №25 «Першино –ЦХП».

По данным регионального министерства дорожного хозяйства, автобусы будут следовать через остановочные пункты «Киноцентр “Импульс”», «ДК “Строитель”», «Больница ЧМК», «Общежитие», «Парк имени Тищенко», «Администрация», «Сквер Победы», «ДК Восток», «Заводоуправление ЧМК», «Завод Теплоприбор».

В первый рейс из Першино автобусы станут отправляться ежедневно в 5:55, а от ЦХП в 6:35.

На маршруте действует нерегулируемый тариф. При покупке билета за наличные проезд будет стоить 30 рублей, при оплате банковской картой — на рубль дешевле.

Напомним, на этой неделе в Челябинске поднимают стоимость проезда в четырех маршрутках.

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