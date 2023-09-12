Виновата погода: Челябинске продлили ограничение движения на Свердловском проспекте, улицах Полковой и Работниц

Ремонту дороги помешал дождь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продлили ограничение движения на трех улицах. Как сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск», в задержке виновата погода. Из-за дождей не удалось вовремя восстановить асфальт на участках, где ремонтировали теплотрассу.

До 20:00 14 сентября будет ограничен проезд по Свердловскому проспекту от дома №39 до дома №41. До того же времени останутся закрытыми улицы Полковая и Работниц.

Напомним, в минувшую субботу в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков.

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