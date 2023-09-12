«Рынок кандидата»: потенциальных сотрудников — меньше, работы — больше

Эксперты в области HR отмечают изменения на рынке труда: кадровый голод, низкая мотивация сотрудников, завышенные ожидания работодателей, новые требования в работе с командой, возросшая роль HR-бренда компаний. Как закрывать вакансии с текущих условиях, управлять процессом найма, сделать его эффективным, а также другие важные темы в области управления человеческими ресурсами раскроют эксперты HR-форума «Люди — новая нефть», который состоится в Челябинске 4 октября.

– Крупным предприятиям найти сотрудников сейчас очень нелегко. Ситуация на рынке сложнее, чем год и два тому назад. Людей на рынке стало гораздо меньше, они стали пристальнее относиться к выбору места работы. Сейчас «рынок кандидата». Как закрывать в таких условиях десятки, сотни или тысячи вакансии? Есть шаги как подбор сделать намного эффективнее, которые мы разберем в рамках форума, – говорит старший консультант компании «ЭКОПСИ консалтинг» Жанна Шаповалова.

Программа форума будет разделена на шесть тематических блоков, которые посвящены трендам и анализу текущей рыночной ситуации, управлению, мотивации и обучению сотрудников, репутации бренда работодателя

– Форум будет полезен как HR-специалистам, так и руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, в которых попросту отсутствуют кадровые службы и весь процесс по работе с командой ложится на плечи собственников и управленцев, – говорит организатор HR-форума, директор «Первого выставочного объединения» Светлана Мещерякова. – Уникальность мероприятия в том, что желающим получить актуальную важную информацию не нужно ехать за ней в Москву: мы пригласили ведущих федеральных спикеров в Челябинск. Это Светлана Теселкина — эксперт в обучении и развитии персонала, руководитель корпоративного университета Х5 и Станислав Нагерняк — ведущий эксперт в области социального благополучия персонала, с опытом работы в крупнейших государственных и международных корпорациях. Вместе с тем мы учитываем, что рынок труда в разных территориях страны имеет свои особенности, поэтому привлекли к участию экспертов Уральского региона и Челябинской области.

Так, представитель HeadHunter Урал Анна Курбатова расскажет о типичных ошибках работодателя и поделится чек-листом оценки привлекательности компании. Эксперт с 15-летним опытом работы в отрасли, директор «Иннопро2020» Лана Мартиросян даст анализ рынка труда и тенденций его развития на 2024 год. Как развивать HR-бренд на основе коммуникаций с сотрудниками и создавать с их помощью репутацию бренда расскажет директор торговой сети «Юничел» Екатерина Железнякова.

С подробной программой форума и полным составом спикеров можно ознакомиться на сайте.

Помимо образовательной программы организаторы запланировали в рамках форума неформальное мероприятие, которое поможет участникам установить новые знакомства и связи в профессиональном сообществе, а также станет эффективной площадкой для обмена мнениями и инсайтами от обучения.

HR-форум «Люди — новая нефть» пройдет 4 октября в БЦ «Челябинск-Сити» (ул. Кирова, 159). Приобрести билет можно на сайте.