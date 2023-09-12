Мотоциклистам и леснику удалось отыскать двух заблудившихся в лесу под Кыштымом пенсионерок

Пенсионерки заплутали в непроходимой местности. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области

В Челябинской области отыскали обеих пенсионерок, заблудившихся в лесу под Кыштымом 10 сентября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, женщин нашли волонтеры.

Обе пенсионерки живы и за три дня блужданий по лесу серьезно не пострадали.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

— Состояние удовлетворительное, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, — рассказали в МЧС.

В областной поисково-спасательной службе уточнили, что одну из женщин нашли члены мотоклуба в районе Кызыла, а вторую рядом с горой Егоза отыскал лесник.

Напомним, женщин среди тайги, болот и бурелома искали спасатели, полицейские, кинологи с собаками и добровольцы. В спасательной операции участвовали даже волонтеры на спортивных мотоциклах.

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