Мотоциклистам и леснику удалось отыскать двух заблудившихся в лесу под Кыштымом пенсионерок

Пенсионерки заплутали в непроходимой местности. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области
В Челябинской области отыскали обеих пенсионерок, заблудившихся в лесу под Кыштымом 10 сентября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, женщин нашли волонтеры.
Обе пенсионерки живы и за три дня блужданий по лесу серьезно не пострадали.
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
— Состояние удовлетворительное, в медицинской и психологической помощи не нуждаются, — рассказали в МЧС.
В областной поисково-спасательной службе уточнили, что одну из женщин нашли члены мотоклуба в районе Кызыла, а вторую рядом с горой Егоза отыскал лесник.
Напомним, женщин среди тайги, болот и бурелома искали спасатели, полицейские, кинологи с собаками и добровольцы. В спасательной операции участвовали даже волонтеры на спортивных мотоциклах.
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