В Челябинске с 14 по 16 сентября пройдут игры Кубка России по баскетболу 3х3 (расписание)

В Челябинске с 14 по 16 сентября пройдут игры Кубка России по баскетболу 3х3. Фото: ФБЧО

Кубок России по баскетболу 3х3 пройдет в Челябинске с 14 по 16 сентября в ТРК «Таганай» (ул. Труда, 181). По словам организаторов в турнире примут участие 48 сильнейших команд со всей России (32 мужские и 16 женских команд – победители отборочных соревнований), в том числе шесть южноуральских клубов. Среди них – «Курчатов» (Челябинск), «Уралец» (Златоуст), «Металлург» (Магнитогорск), «Кобра» (Магнитогорск), «Сатурн» (Аргаяш) и женский клуб «Позитив» (Челябинск).

Отметим, что Челябинск за последнее время в третий раз принимает крупные всероссийские турнира по баскетболу 3х3. Ранее они проходили во ДС «Юность» - чемпионат России и ТРК «Алмаз» - Суперкубок страны.

Кстати, в рамках Кубка России 15 сентября также пройдет турнир по Фиджитал баскетболу - это совмещение интерактивного баскетбола и баскетбола 3×3 (сначала игроки «рубятся» в NBA2K, а затем переходят на реальный корт, очки обеих частей матча суммируются).

На турнире выступит челябинский дуэт «Илона Маскова», известный, в том числе, по «Битве каверов» на СТС (14 сентября) и хедлайнер турнира, хип-хоп исполнитель, представитель «новой школы» OBLADAET - 16 сентября (подробнее — в расписании).

Расписание Кубка России по баскетболу 3х3 (игры южноуральских команд)

14 сентября

10:00-21:00 - игры Кубка Вход свободный Игры южноуральских команд: 10:25 Юпитер — Сатурн (Аргаяш) 10:45 Уралец (Златоуст) — Хелиминус 11:10 Позитив (Челябинск) — MSU 11:35 Реал — Сатурн (Аргаяш) 12:45 Парма-КОР — Позитив (Челябинск) 13:25 Уралец (Златоуст) — Красный якорь 13:50 МБА — Кобра (Магнитогорск) 15:45 Форвард — Кобра (Магнитогорск) 17:40 Металлург (Магнитогорск) — Inanomo Black

15:15 Презентация команды «Челбаскет» Вход свободный

21:00-22:00 — Концерт Илоны Масковой Вход свободный

15 сентября

Вход свободный 10:00-21:35 - игры Кубка 13:30 Курчатов (Челябинск)

18:00-21:00 Турнир по Фиджитал баскетболу Вход свободный

16 сентября

13:00-17:30 Полуфинал Кубка 18:00 - Концерт хедлайнера OBLADAET Вход свободный по приглашениям (по спискам) 19:15-21:30 Финал Кубка России

Из регламента

Команды, начинающие борьбу с предварительного раунда, будут разбиты на группы по три команды в каждой. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Первая его стадия отсеет половину участников, преодолевших групповой барьер. Далее, уже с участием «сеяных» команд, турнир пойдет по системе плей-офф.

Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Соорганизаторы соревнований — Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация баскетбола Челябинской области.

КСТАТИ

Сегодня, 12 сентября Министерство по физической культура и спорту Челябинской области обнародовало приказ об аккредитации Челябинской региональной спортивной общественной организации «Федерация баскетбола Челябинской области». В ближайшие четыре года ФБЧО наделена статусом региональной спортивной федерации по этому виду спорта.

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