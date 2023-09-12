Союз конькобежцев отстранил спортсменку, обвинившую тренера в избиении коньками

Все произошло в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсменку Юлию Епифанову, которая обвинила своего тренера в избиении коньками, отстранил Союз конькобежцев России. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Он отметил, что решение было принято по итогам голосования на заседании исполкома организации. Епифановой запретили даже посещать спортивные объекты.

– После того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение, – отметил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Напомним, 11 августа в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» повздорили 20-летняя спортсменка и тренер из Екатеринбурга Александр Кардаков. Девушка обвинила мужчину в том, что он избил ее коньками. А тренер в свою очередь заявил, что лишь защищался от спортсменки, которая прыснула ему в лицо из перцового баллончика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В челябинском дворце «Уральская молния» тренер из Екатеринбурга избил спортсменку коньками (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.