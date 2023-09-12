Этот блин — комом: «Трактор» потерпел поражение в первом домашнем матче сезона

Эта встреча с новичком КХЛ стала уже второй в новом сезоне. Фото ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в первом домашнем матче нового сезона КХЛ. На льду в Челябинске «черно-белые» уступили тольяттинской «Ладе». Подробнее о встрече — в материале.

Первыми устремились в атаку хозяева площадки. Старания челябинцев моментально принесли результат: находящийся вблизи ворот Максим Шабанов оперативно сориентировался на отскоке и отдал пас на Виталия Кравцова, который поразил пустой угол, открыв счет. Ответ от тольяттинцев последовал на шестой минуте встречи: после удаления ассистента первого гола Артема Блажиевского гостям хватило 10 секунд, чтобы сравнять цифры на табло — 1:1. Обменявшись шайбами, соперники продолжили демонстрировать динамичный хоккей. На экваторе периода после выигранного вбрасывания нападающий Александр Шаров отдал пас в сторону ворот, в Владимир Жарков завершил передачу точным попаданием в сетку. К такому голу судьи отнеслись скептически и отправились пересматривать момент. По итогу, арбитры вынесли вердикт — взятие ворот не засчитано, шайба была переправлена коньком. Затем «Трактор» получил возможность сыграть в формате «5 на 3», но, к сожалению, ею так и не воспользовался. Счет остался без изменений.

— После отмененного гола был готов к более худшему прогнозу, — признался во флеш-интервью Владимир Жарков. — Ничего страшного, значит, нужно нагнетать и больше бросать. В плане самоотдачи необходимо действовать активнее, у нас на это еще есть запас времени.

На старте второго периода команды сразу же обменялись удалениями. На 29-й минуте создал опасный момент Максим Шабанов. Нападающий убеждал к воротам «Лады» и пытался поразить левый угол ворот, но вратарь гостей сыграл надежно. Без работы не оставался и голкипер «черно-белых» Зак Фукале, который не раз спасал свою команду. Ощущалась нехватка ранее отличившегося Виталия Кравцова — после мощного хита от соперника в первом периоде форвард больше не появился на льду. Несмотря на потерю, «Трактор» выглядел достойно. За шесть минут до ухода на перерыв Антон Бурдасов и Никита Сошников убеждали в контратаку, но завершить ее четким броском в створ так и не смогли. Цифры на табло остались статичны — 1:1.

Третью 20-минутку челябинцы начали в меньшинстве: за 50 секунд до ухода в раздевалку в штрафной бокс угодил Илья Карпухин. Челябинцы настолько героически выдержали прессинг «Лады», что позже решили повторить этот «триумф». Второе удаление, на этот раз нарушил правила Антон Бурдасов, далось «черно-белым» непросто — тольяттинцы направили все силы на обстрел владений Зака Фукале. Выстояв в меньшинстве, «Трактор» пропустил при игре в равных составах. На последних минутах встречи тренерский штаб Анвара Гатиятутлина взял тайм-аут, после чего заменил вратаря на шестого полевого. За 13 секунд до финальной сирены тольяттинцы поставили точку, поразив пустые ворота. Матч завершился поражением челябинцев со счетом 1:3.

Следующий домашний матч «черно-белые» проведут уже 14 сентября. Соперником станет минское «Динамо».

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