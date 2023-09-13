В новых челябинских троллейбусах установили автоматы, продающие билеты за наличные: как ими пользоваться

Бесплатные поездки закончились. Фото: миндортранс Челябинской области

С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах по маршруту №19 стал платным.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», в салонах теперь работают не только валидаторы, принимающие оплату по банковским картам, но и специальные аппараты, продающие билеты за наличные.

Аппараты распознают монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей, а также купюры, но не все. Оплатить проезд можно лишь банкнотами номиналом 10, 50 и 100 рублей.

Чтобы купить билет за наличные, нужно отыскать в салоне троллейбуса аппарат — он находится за средней дверью. На экране необходимо выбрать базовый тариф, затем внести деньги и дождаться, пока автомат выдаст билет и сдачу.

Если вы оплачиваете проезд социальной картой, то нужно сначала приложить карту к валидатору, расположенному слева от аппарата, затем на экране выбрать льготный тариф и внести необходимую для доплаты сумму.

Желтый аппарат, принимающий наличные, за средней дверью в троллейбусе. К зеленому валидатору на поручне рядом можно прикладывать социальные карты. Фото: ОГКУ «Организатор перевозок»

Напомним, новые красные троллейбусы курсируют по Челябинску с 1 сентября. В первые дни работы проезд в них был бесплатным.

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