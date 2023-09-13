870 млн рублей: в Челябинской области проверят, как тратили деньги на патриотическое воспитание

Нынешняя ревизия входит в заранее составленный график проверок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аудиторы пришли с проверкой в министерство образования Челябинской области и региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Под ревизию попали траты на областной проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Как рассказали в Контрольно-счетной палате Челябинской области, с 2022 года на воспитание патриотизма израсходовали немалую сумму — 870 млн рублей. Теперь ревизоры выяснят, как именно использовали деньги и удалось ли достичь показателей государственного задания за 2022 год. А заодно оценят расходы по плану финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, во время проверки КСП обнаружили махинации с контрактами в челябинском МУП «ПОВВ».

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