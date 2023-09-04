Пропало 3,8 млн рублей: в Челябинске раскрыли подробности дела о мошенничестве в МУП «ПОВВ»

МУП «ПОВВ» отвечает за холодное водоснабжение и канализацию в Челябинске. Фото: google.ru/maps

Следственный комитет возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере на челябинском муниципальном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ).

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, из-за махинаций МУП потерял 3,8 млн рублей.

Фигурантом уголовного дела стал бизнесмен. В связях с ним подозревают руководителей и сотрудников муниципального предприятия.

По версии следствия, предприниматель заключал с «ПОВВ» договоры на аренду спецтехники, машин с водителями, а также другие контракты. Условия этих договоров выполнялись, но лишь частично. В результате бизнесмен получал лишние средства. Сотрудники «ПОВВ» обо всем знали и помогали в махинациях, которые продолжались с начала 2021 по май 2023 года.

Афера вскрылась во время проверки, которую весной провела региональная Контрольно-счетная палата, к делу подключились представители ФСБ.

4 сентября силовики пришли с обысками в офис подозреваемого бизнесмена, офис «ПОВВ», домой к директору предприятия Сергею Хабирову и его подчиненным.

Как уточнили в СК, расследование пока продолжается.

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