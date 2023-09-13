В Челябинске общественное движение «Соцгород» провело конкурс для девушек с ограниченными возможностями здоровья

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Стартовавший в 2017 году уникальный проект сразу же нашел поддержку у мецената и общественника, лидера старейшего благотворительного фонда Андрея Барышева, который оказывает финансовую помощь в проведении конкурса, призванного помочь участницам обрести уверенность в себе и открыть новые горизонты.

За 7 сезонов существования конкурса в нем приняли участие 85 конкурсанток из 62 городов России и зарубежья. В этом году помимо Челябинской области в финале выступили участницы из Москвы и Санкт-Петербурга, Орловской, Ленинградской, Свердловской и Тверской областей, Республики Карелия, Луганской Народной Республики, а также Республики Беларусь.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

В течение 10 дней конкурсантки занимались с режиссерами, хореографами, участвовали в видеосъемках и фотосессиях, занятиях и мастер-классах, посещали экскурсии. Постоянное сопровождение осуществляли стилисты, психологи и реабилитолог.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Символом финального шоу стала Жар-птица, которая по старинным сказам и преданиям, является людям, не отступающим перед трудностями, наделяя их своим огнем. Выступления девушек никого не оставило равнодушными и каждое сопровождалось бурными овациями. Они зажгли на сцене, продемонстрировав не только свои творческие способности и таланты, но и силу духа, упорство, огромное жизнелюбие и оптимизм.