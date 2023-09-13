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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:56

В МЧС объяснили, из-за чего в Челябинске 13 сентября были слышны взрывы

Челябинцев встревожили звуки взрывов 13 сентября
Елена КОЛЧИНА
«Просим население не беспокоиться», - обратились к челябинцам в МЧС

«Просим население не беспокоиться», - обратились к челябинцам в МЧС

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы в первой половине дня 13 сентября услышали грохот. Звуки взрывов достигли сразу нескольких городских районов.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ни с какими чрезвычайными происшествиями шум не связан, просто на одном из предприятий утилизируют отходы производства.

По той же причине в Челябинске раздавался грохот два дня назад.

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