Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса

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Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен «Белый бизнес»* – сервис превентивной оценки клиентских операций на соответствие нормам 115-ФЗ, который поможет отслеживать онлайн риски ограничений по 115-ФЗ или блокировки интернет-банка.

Банк Уралсиб покажет ваш рейтинг надежности и зоны риска в вашей работе, а также подскажет, как этих рисков избежать. Заранее предупредит о риске возможной блокировки интернет-банка.

Сервис постоянно анализирует ваши операции и формирует рейтинг безопасности (счета в целом и каждого платежа в отдельности) по следующим параметрам:

- назначение платежей;

- движение средств по счету;

- объем уплачиваемых налогов;

- влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

Для оценки рисков банк опирается на все соответствующие законы, указания и требования ЦБ РФ. Сервис позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Предоставляется совместно с онлайн комплаенс сервисом FinCheck, правообладатель ПО – ООО «Рокитмен», ИНН 6670295181.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ», uralsib.ru (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)