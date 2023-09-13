В Челябинской области рабочий пойдет под суд за гибель коллеги в дробилке

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Копейске закончили расследовать дело о гибели рабочего на производстве. В причинении смерти по неосторожности обвиняют коллегу погибшего. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле нынешнего года. Один из рабочих вошел в цех и нажал на кнопку запуска производственной линии. По версии следствия, мужчина не убедился, что цех пуст. Но другой рабочий как раз ремонтировал ножи дробилки. Когда механизмы пришли в движение, он получил смертельные травмы.

Если суд подтвердит вину копейчанина, мужчине будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с запретом трудиться на производстве на три года.

Напомним, в Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины.

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