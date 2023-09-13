Полиция нашла иностранных работников без документов на стройке в Челябинске

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полиция выявила двух подрядчиков, которые взяли на стройку школы работников-иностранцев без необходимых документов. За каждого нелегального сотрудника юрлица получат штраф до 800 тысяч рублей, либо им придется остановить деятельность на срок до 90 суток.

– В отношении юридических лиц составлено пять административных протоколов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в полиции подвели итоги операции «Нелегальный мигрант», которая прошла в регионе с 11 по 27 августа. 190 иностранцев отправили на родину, задержали пятерых человек, находившихся в розыске. 100 мужчин, недавно получивших гражданство Российской Федерации, сотрудники поздравили доставкой в военкоматы для постановки на воинский учет.

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