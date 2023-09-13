В Челябинске закрыли детсад, стены которого покрылись плесенью из-за потопа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский сад №89 в Челябинске закроют из-за черной плесени на стенах, которая появилась после затопления подвала. Воду, которая появилась под учреждением еще в середине лета, откачают, а в помещениях сделают ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

– Управляющей организацией ООО УК «Созвездие» не приняты должные меры по устранению затопления подвального помещения. Сейчас вопрос взят на контроль. Силами МУП «ПОВВ» проводятся работы по осушению подвала, – сообщили в мэрии.

На время закрытия воспитанников распределили по другим детским садам. После осушения подвала помещение отремонтируют и приведут в порядок в соответствии с СанПин.

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