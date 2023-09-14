Жители Челябинской области разводятся почти так же часто, как женятся

За 6 месяцев на Южном Урале поженились 9 тыс. пар. Фото: Наталья Могильникова

В Челябинской области количество разводов почти сравнялось с количеством заключенных в первом полугодии 2023 года браков.

Как сообщает ИА «Уральские меридиан», с января по июль поженились 9,1 тыс. пар, а развелись 8,2 тыс. пар. Получается, что количество разводов равно 90% от количества новых браков.

Для сравнения, в первом полугодии прошлого года количество разводов равнялось 97% от количества новых браков.

Ранее в Челябинской области назвали самые популярные и самые редкие имена новорожденных.

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