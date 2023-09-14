В Металлургическом районе Челябинска на выходные перекроют перекресток

Перекресток закроют ради починки труб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перекроют перекресток улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Проехать через пересечение улиц нельзя будет с 22:00 пятницы 15 сентября до 6:00 понедельника 18 сентября.

Как пояснили в администрации Челябинска, ограничения вводят из-за ремонта теплотрассы.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, с понедельника в Челябинске на 10 дней ограничат движение по перекрестку Свердловского проспекта и улицы Воровского.

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